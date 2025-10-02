Italia che peccato | sfuma l’oro nella staffetta mista la Francia rimonta e ci lascia d' argento

Gazzetta.it | 2 ott 2025

Gli azzurri Ganna, Milesi, Frigo, Guazzini, Cecchini e Venturelli chiudono al secondo posto. È la terza medaglia dell’Europeo dopo l’argento di Ganna nella crono e l’oro nella crono Under 23 di Venturelli. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Italia, che peccato: sfuma l’oro nella staffetta mista, la Francia rimonta e ci lascia d'argento

