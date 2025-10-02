Italia bloccata L’annuncio sullo sciopero generale del 3 ottobre

Lo scontro politico e sindacale è esploso nelle ultime ore dopo che la Cgil ha annunciato lo sciopero generale nazionale per l’intera giornata di venerdì 3 ottobre. La mobilitazione riguarderà tutti i settori, pubblici e privati, e si terrà, come spiegato nella nota ufficiale, “in difesa di Flotilla, dei valori costituzionali e per Gaza”. La decisione arriva a poche ore dalle notizie sull’intercettazione in mare di alcune imbarcazioni dirette verso la Striscia da parte delle forze armate israeliane, un evento che ha scatenato un’ondata di proteste e reazioni anche in Italia. La vicenda è entrata immediatamente nel dibattito politico. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it