Italia al gelo | gelate fino in collina e temperature sotto la media stagionale
Roma - L’aria fredda dai Balcani fa precipitare le minime al Centro-Nord con valori fino a 7-8°C sotto la media, ma nel weekend atteso un rialzo. L’autunno mostra il suo volto più rigido. L’arrivo di correnti fredde dai Balcani ha determinato un brusco calo delle temperature in tutta la penisola, con valori minimi decisamente inferiori alle medie stagionali. La mattinata si è aperta con un clima frizzante e con gelate segnalate persino in collina, specie al Nord e nelle zone interne del Centro Italia. In Pianura Padana i termometri hanno oscillato tra i 7 e i 10°C, con punte ancora più basse: 4-5°C tra Veneto orientale e Friuli Venezia Giulia, ma anche in Toscana, tra il Senese e l’Aretino. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv
