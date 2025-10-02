Italgas in Sardegna primo impianto per idrogeno collegato a rete
Cagliari, 2 ott. (askanews) - Si trova in Sardegna il primo impianto in Italia per la produzione di idrogeno verde collegato direttamente con una rete di distribuzione cittadina. Lo ha realizzato Italgas interamente in house andando a creare un ecosistema, primo esempio in Unione europea di utilizzo di idrogeno e metano in blending, vale a dire miscelato, che fa di Sestu, località in cui sorge l'impianto, un modello replicabile. Ad inaugurarlo il ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin e l'amministratore delegato di Italgas, Paolo Gallo con esponenti delle istituzioni locali. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
In questa notizia si parla di: italgas - sardegna
