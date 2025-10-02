Il portafoglio digitale continua a evolversi. Parliamo dell’ IT-Wallet, che compie un altro passo avanti e, dopo mesi d’attesa e sperimentazioni, si prepara a entrare in una fase decisamente più interessante. Saranno infatti integrati documenti chiave per il quotidiano dei cittadini. Tutto accessibile tramite l’app IO. Addio ai faldoni conservati negli armadi, tra scontrini e maglioni. IT-Wallet, cosa cambia. Tra i nuovi documenti cui poter accedere via app IO ci saranno ISEE e titoli di studio. Purtroppo, al momento, resta ancora fuori la Carta d’Identità Elettronica. In una fase in cui si parla sempre più spesso di SPID a pagamento, anche per quanto riguarda Poste, con un canone annuale, riuscire a integrare questo documento sarebbe fondamentale. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - IT-Wallet, nuovi documenti digitali ma niente CIE: cosa cambia