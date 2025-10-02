IT-Wallet nuovi documenti digitali ma niente CIE | cosa cambia
Il portafoglio digitale continua a evolversi. Parliamo dell’ IT-Wallet, che compie un altro passo avanti e, dopo mesi d’attesa e sperimentazioni, si prepara a entrare in una fase decisamente più interessante. Saranno infatti integrati documenti chiave per il quotidiano dei cittadini. Tutto accessibile tramite l’app IO. Addio ai faldoni conservati negli armadi, tra scontrini e maglioni. IT-Wallet, cosa cambia. Tra i nuovi documenti cui poter accedere via app IO ci saranno ISEE e titoli di studio. Purtroppo, al momento, resta ancora fuori la Carta d’Identità Elettronica. In una fase in cui si parla sempre più spesso di SPID a pagamento, anche per quanto riguarda Poste, con un canone annuale, riuscire a integrare questo documento sarebbe fondamentale. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
In questa notizia si parla di: wallet - nuovi
Nuovi arrivi! Portafogli grandi firme!!! Vieni a vedere kecè in via Giovanni Accorsi 13 Ferrara aperti anche sabato e domenica! - facebook.com Vai su Facebook
App Io, grazie a It-Wallet arrivano Isee e titoli di studio - We may also use these technologies to gauge the effectiveness of advertising campaigns, target advertisem ... Segnala wired.it
IT-Wallet, arrivano ISEE e titoli di studio - Nel corso di questa fase sperimentale i nuovi documenti saranno disponibili a un numero ristretto di utenti, almeno inizialmente; il bacino si amplierà in modo graduale con l’obiettivo di completare ... Secondo hdblog.it