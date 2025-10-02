Istruzioni per non sclerare | Stefania Unida provoca ancora e trasforma la fragilità in forza
Si intitola Istruzioni per non sclerare ed è il nuovo cortometraggio firmato da Stefania Unida, divulgatrice scientifica, professoressa di scienze e matematica, e storyteller, che attraverso il linguaggio dei cinema continua a dare voce a chi spesso rischia di non averne. Le strategie per combattere la sclerosi multiplaIl titolo, volutamente provocatorio e ironico, racchiude un doppio significato:. 🔗 Leggi su Milleunadonna.it
Flip Out 4 MS. . Il teaser numero 1 di "Istruzioni per non sclerare" ha visto la sua prima proiezione ufficiale a Milano, in occasione del Festival delle Abilità. È stato un momento intenso, carico di emozioni, che ha dato vita a un viaggio collettivo fatto di storie, volt