Istituita per ricordare il valore della resistenza pacifica come risposta a odio e ingiustizia

La Giornata Internazionale della Nonviolenza si celebra ogni anno il 2 ottobre, in occasione della nascita, nel 1869, di Mahatma Gandhi, il leader del movimento per l'indipendenza dell'India. Le Nazioni Unite hanno istituito questa ricorrenza nel 2007, per diffondere un messaggio che invita a rispondere all'odio con il dialogo e all'ingiustizia con la resistenza pacifica.

