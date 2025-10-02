Istanbul terremoto 5.1 magnitudo in Mar di Marmara
A Istanbul un terremoto di 5.1 ha fatto tremare la città. L’epicentro è in Mar di Marmara, e la scossa si è sentita distintamente nella città della Turchia. tezione civile turca la scossa tellurica ha avuto luogo alle 14,55 ora locale, le 13,55 in Italia. Stando a quanto riportato da Reuters, la prefettura di Istanbul ha emesso un comunicato. In questo comunicato ha specificato che al momento sono sono pervenute segnalazioni di danni o crolli di edifici. Sempre la protezione civile, comunque, è al lavoro dalle scorse ore per controllare gli edifici. Terremoto Istanbul, scossa di 5.1 nel Mar di Marmara. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
