Istanbul terremoto 5.1 magnitudo in Mar di Marmara

Metropolitanmagazine.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Istanbul un terremoto di 5.1 ha fatto tremare la città. L’epicentro è in Mar di Marmara, e la scossa si è sentita distintamente nella città della Turchia. tezione civile turca la scossa tellurica ha avuto luogo alle 14,55 ora locale, le 13,55 in Italia. Stando a quanto riportato da Reuters, la prefettura di Istanbul ha emesso un comunicato. In questo comunicato ha specificato che al momento sono sono pervenute segnalazioni di danni o crolli di edifici. Sempre la protezione civile, comunque, è al lavoro dalle scorse ore per controllare gli edifici. Terremoto Istanbul, scossa di 5.1 nel Mar di Marmara. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

istanbul terremoto 51 magnitudo in mar di marmara

© Metropolitanmagazine.it - Istanbul, terremoto 5.1 magnitudo in Mar di Marmara

In questa notizia si parla di: istanbul - terremoto

Terremoto Turchia, scossa 6.1 nell'ovest del Paese avvertita anche a Istanbul

Terremoto in Turchia, scossa di magnitudo 6.1 nell’ovest del Paese: avvertita anche a Istanbul

Paura in Turchia, nuovo terremoto: scossa 6.1 sentita anche a Istanbul

istanbul terremoto 51 magnitudoTerremoto di magnitudo 5,1 in Turchia, paura a Istanbul per il forte sisma: la situazione - Nuovo terremoto in Turchia: epicentro a 100 km da Istanbul ma il sisma è stato avvertito anche nella metropoli. Si legge su virgilio.it

istanbul terremoto 51 magnitudoTerremoto in Turchia, scossa di magnitudo 5 avvertita a Istanbul - Come hanno riferito alcuni testimoni a Reuters, gli edifici hanno tremato anche a Istanbul ... Segnala tg24.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Istanbul Terremoto 51 Magnitudo