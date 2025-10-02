Israele torna a mettere l’Iran nel mirino L’Idf | Potremmo intervenire di nuovo Lunedì le minacce a Teheran di Netanyahu dal palco dell’Onu

Israele starebbe valutando la possibilità di condurre un nuovo attacco nei confronti dellIran, dopo i 12 giorni di guerra del giugno scorso. A rivelarlo è il giornale israeliano Maariv, il quale ha riportato la testimonianza di un Alto ufficiale dell’Idf. “Stiamo monitorando e seguendo ciò che sta accadendo in tutto il Medio Oriente e ciò che viene fatto in Iran”, ha affermato il militare, aggiungendo che “sia Israele che l’Iran sono impegnati in una corsa agli armamenti. Ci stiamo preparando a una serie di scenari e possibilità, uno dei quali è che potremmo essere costretti a intervenire nuovamente contro l’Iran”. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

