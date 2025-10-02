Israele se ne frega del diritto internazionale da sempre | in un articolo del 28 ottobre 2023 elencavo tutte le oltre settanta Risoluzioni dell' ONU violate

Lo Stato canaglia, guidato da un criminale internazionale, gode di un'assoluta impunità grazie al sostegno americano Davanti agli occhi del mondo, in diretta, uno Stato canaglia, anzi, lo Stato canaglia per eccellenza, commette l'ennesimo crimine internazionale contando sull'assoluta impunità. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Israele se ne frega del diritto internazionale, da sempre: in un articolo del 28 ottobre 2023 elencavo tutte le oltre settanta Risoluzioni dell'ONU violate

