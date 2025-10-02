Israele se ne frega del diritto internazionale da sempre | in un articolo del 28 ottobre 2023 elencavo tutte le oltre settanta Risoluzioni dell' ONU violate
Lo Stato canaglia, guidato da un criminale internazionale, gode di un'assoluta impunità grazie al sostegno americano Davanti agli occhi del mondo, in diretta, uno Stato canaglia, anzi, lo Stato canaglia per eccellenza, commette l'ennesimo crimine internazionale contando sull'assoluta impunità. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Il coraggio di Israele, baluardo contro l’isteria idolatrica di chi se ne frega di Hamas
Vedo in un piccolo paesino di provincia come il mio ai balconi di case comuni tante bandiere della Palestina. Sono convinto che c'è un'Italia trasversale che se ne frega dello schernimento alla Flottilla, della sudditanza a Israele. C'è l'Italia con la Flottilla.
"E allora vi posso dire che NON VE NE FREGA NIENTE delle persone che sono lì? A voi interessa aprire un canale con Israele che Israele non avrebbe mai aperto" Un'accusa pesante, pronunciata in diretta nazionale, che mette in discussione le reali motivazi
Israele può bloccare la flottiglia in acque internazionali? Cosa dice il diritto - L'intercettazione della Global Sumud Flotilla solleva questioni giuridiche cruciali sulla libertà di navigazione e i limiti del blocco navale di Gaza
Israele e la Global Sumud Flotilla: ecco che cosa dice il diritto internazionale - Israele rischia violazioni del diritto internazionale con ostacoli alla missione umanitaria.