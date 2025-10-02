Israele se ne frega del diritto internazionale da sempre | in un articolo del 28 ottobre 2023 elencavo tutte le oltre settanta Risoluzioni dell' ONU violate

Ilgiornaleditalia.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lo Stato canaglia, guidato da un criminale internazionale, gode di un'assoluta impunità grazie al sostegno americano Davanti agli occhi del mondo, in diretta, uno Stato canaglia, anzi, lo Stato canaglia per eccellenza, commette l'ennesimo crimine internazionale contando sull'assoluta impunità. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

israele se ne frega del diritto internazionale da sempre in un articolo del 28 ottobre 2023 elencavo tutte le oltre settanta risoluzioni dell onu violate

© Ilgiornaleditalia.it - Israele se ne frega del diritto internazionale, da sempre: in un articolo del 28 ottobre 2023 elencavo tutte le oltre settanta Risoluzioni dell'ONU violate

In questa notizia si parla di: israele - frega

Il coraggio di Israele, baluardo contro l’isteria idolatrica di chi se ne frega di Hamas

Israele se ne frega del diritto internazionale, da sempre: in un articolo del 28 ottobre 2023 elencavo tutte le oltre settanta Risoluzioni dell'ONU violate

israele frega diritto internazionaleGlobal Sumud Flotilla fermata da Israele: cosa prevede il diritto internazionale e cosa succede adesso - La notte tra il 1 e il 2 ottobre gran parte delle imbarcazioni della Global Sumud Flottila dirette a Gaza sono state fermate dall'esercito israeliano. Come scrive vanityfair.it

israele frega diritto internazionalePerché la Flotilla è stata abbordata fuori dalle acque territoriali, cosa dice il diritto internazionale (e cosa pensa Israele) - Perché la Flotilla è stata fermata in acque internazionali e non nelle acque territoriali? Si legge su ilmessaggero.it

Cerca Video su questo argomento: Israele Frega Diritto Internazionale