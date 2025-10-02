Israele può bloccare la flottiglia in acque internazionali? Cosa dice il diritto

L'intercettazione della Global Sumud Flotilla solleva questioni giuridiche cruciali sulla libertà di navigazione e i limiti del blocco navale di Gaza.

A Gaza ancora donne e bambini uccisi. Senato Usa respinge la proposta per bloccare la vendita di armi a Israele

Slovenia primo Paese europeo a bloccare ogni commercio di armi con Israele: “L’UE fa niente, è vergognoso”

AGGREDITA LA GLOBAL SUMUD FLOTILLA: 3 OTTOBRE SCIOPERO GENERALE ISRAELE ATTACCA IL DIRITTO INTERNAZIONALE. ORA È IL MOMENTO DI BLOCCARE TUTTO. La Global Sumud Flotilla è stata abbordata e aggredita in mare aperto dallo - facebook.com Vai su Facebook

È iniziata l’operazione di Israele per bloccare la Global Sumud Flotilla: diverse navi hanno raggiunto le barche dirette verso la Striscia di Gaza. Tutti gli aggiornamenti man mano che arrivano sul liveblog: - X Vai su X

Flotilla, il video dell’ultimatum di Israele prima dell’abbordaggio: “State entrando in una zona bloccata, cambiate rotta” - Il Ministero degli Esteri israeliano ha pubblicato un video in cui un tenente donna parla via radio agli attivisti, dicendo che si ... tg.la7.it scrive

Flotilla, tv svela piano di Israele: "Attivisti saranno portati a Ashdod, alcune barche saranno affondate" - L'emittente televisiva rivela la strategia messa a punto da Israele mentre le barche sono a meno di 200 miglia dalla costa ... Si legge su msn.com