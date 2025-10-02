Israele non sarà squalificata? La FIFA non sospende la nazionale e prende altre decisioni | le parole di Infantino faranno discutere

Israele non sarà squalificata? La FIFA non sospende la nazionale: ecco cosa è successo nella giornata odierna. Nessuna decisione, per ora. Il Consiglio della FIFA, riunitosi oggi a Zurigo, non ha preso una posizione ufficiale sulla possibile esclusione di Israele dalle competizioni calcistiche internazionali, una richiesta avanzata da diverse federazioni, tra cui quella palestinese. Il tema, caldissimo e molto delicato, è stato di fatto rinviato, con l’organo di governo del calcio mondiale che ha preferito concentrarsi su altre questioni. Nel suo discorso di apertura, il presidente Gianni Infantino ha toccato il tema delle tensioni globali, con un riferimento esplicito alla situazione a Gaza. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

