Israele non sarà squalificata? La FIFA non sospende la nazionale e prende altre decisioni | le parole di Infantino faranno discutere
Israele non sarà squalificata? La FIFA non sospende la nazionale: ecco cosa è successo nella giornata odierna. Nessuna decisione, per ora. Il Consiglio della FIFA, riunitosi oggi a Zurigo, non ha preso una posizione ufficiale sulla possibile esclusione di Israele dalle competizioni calcistiche internazionali, una richiesta avanzata da diverse federazioni, tra cui quella palestinese. Il tema, caldissimo e molto delicato, è stato di fatto rinviato, con l’organo di governo del calcio mondiale che ha preferito concentrarsi su altre questioni. Nel suo discorso di apertura, il presidente Gianni Infantino ha toccato il tema delle tensioni globali, con un riferimento esplicito alla situazione a Gaza. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
In questa notizia si parla di: israele - squalificata
“La grande parata” di chi nega la vittoria di Israele su Hamas piegandosi al mainstream. Di Giuliano Ferrara - facebook.com Vai su Facebook
La Fifa non decide su Israele. Il presidente Infantino: “Non possiamo risolvere i problemi geopolitici. Qui uniamo le persone in un mondo diviso” - Il Consiglio FIFA riunito a Zurigo non ha preso posizione sulla richiesta di escludere Israele dalle competizioni calcistiche ... ilfattoquotidiano.it scrive
"Israele fuori dal calcio": la Fifa si riunisce, l'appello di Amnesty International - L'organizzazione: "Più di 800 atleti, giocatori e funzionari sportivi sono tra le oltre 65 mila persone uccise" ... Lo riporta tuttosport.com