Israele | La provocazione della Flotilla si è conclusa nessuno yacht ha violato il legittimo blocco navale | Oltre 200 attivisti fermati 22 gli italiani

2 ott 2025

Lo Stato ebraico afferma di aver bloccato 40 imbarcazioni su 47. Da venerdì i rimpatri. Meloni: "L'iniziativa della Flotilla porterà diversi disagi all'Italia e nessun beneficio ai palestinesi". Tajani: "Croatti e Scuderi trasferiti nel centro di detenzione temporanea di Ashod". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

