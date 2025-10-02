Israele la provocazione della Flotilla si è conclusa | Nessuna imbarcazione ha violato il blocco Fermati 22 italiani Mistero sulla Mikeno nelle acque di Gaza

«La provocazione di Hamas-Flotilla Sumud è finita. Nessuno degli yacht della Flotilla è riuscito nel suo tentativo di entrare in una zona di combattimento attiva o di violare il legittimo blocco navale. Tutti i passeggeri sono sani e salvi. Stanno viaggiando sani e salvi verso Israele, da dove saranno espulsi in Europa. Un’ultima nave di questa provocazione rimane a distanza. Se si avvicinasse,. 🔗 Leggi su Feedpress.me

