Israele intercetta la Flotilla | cosa succede ora
Giovedì mattina la maggior parte delle imbarcazioni della Global Sumud Flotilla risultano intercettate e abbordate dalla Marina israeliana, secondo il tracker che segue la spedizione diretta a Gaza. Il numero preciso delle persone fermate non è ancora chiaro. Verso le 3 del mattino (ora italiana) un portavoce della Flotilla, Saif Abukeshek, ha fornito ad Al Jazeera alcuni numeri sulle barche intercettate fino a quel momento, affermando che le persone a bordo erano circa 200, provenienti da 37 paesi. Il ministro degli Esteri Antonio Tajani, parlando alla Camera, ha detto che gli italiani fermati sono 22 e sono in «buone condizioni». 🔗 Leggi su Lettera43.it
In questa notizia si parla di: israele - intercetta
Gaza, nuovi raid di Israele sulla Striscia: almeno 24 morti. L’Idf intercetta un missile lanciato dallo Yemen
La nave Handala verso Gaza con gli aiuti: “Se Israele ci intercetta è perché i nostri governi non ci proteggono”
Israele intercetta la barca degli attivisti pro Pal verso Gaza e loro fischiettano "Bella Ciao"
La #Turchia accusa #Israele di "atto di terrorismo" per l'intercettazione della #Flotilla diretta a Gaza. - X Vai su X
Alle 19.30 circa Israele ha illegalmente intercettato le barche della Global Sumud Flotilla e sta procedendo ad arrestare, altrettanto illegalmente, i loro equipaggi. Molte barche hanno perso il contatto visivo e pure i contatti telefonici si sono interrotti. Anche la n - facebook.com Vai su Facebook
Israele intercetta la Flotilla: cosa succede ora - Giovedì mattina la Global Sumud Flotilla conta ormai 21 imbarcazioni intercettate e fermate dalla Marina israeliana. Come scrive msn.com
Flotilla, le notizie in diretta da Gaza: Israele abborda Flotilla, 21 barche intercettate. Tajani: “22 Italiani fermati” - Le ultime notizie sulla guerra di Israele a Gaza e sul viaggio della Global Sumud Flotilla verso la Striscia: gli aggiornamenti in tempo reale su Fanpage ... Da fanpage.it