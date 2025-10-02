Giovedì mattina la maggior parte delle imbarcazioni della Global Sumud Flotilla risultano intercettate e abbordate dalla Marina israeliana, secondo il tracker che segue la spedizione diretta a Gaza. Il numero preciso delle persone fermate non è ancora chiaro. Verso le 3 del mattino (ora italiana) un portavoce della Flotilla, Saif Abukeshek, ha fornito ad Al Jazeera alcuni numeri sulle barche intercettate fino a quel momento, affermando che le persone a bordo erano circa 200, provenienti da 37 paesi. Il ministro degli Esteri Antonio Tajani, parlando alla Camera, ha detto che gli italiani fermati sono 22 e sono in «buone condizioni». 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Israele intercetta la Flotilla: cosa succede ora