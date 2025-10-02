Israele influencer Usa assoldati per fare propaganda sionista pagati fino a $7000 a post nel progetto Esther da $900mila

Israele paga influencer fino a 7000 dollari a post per diffondere propaganda pro-occupazione mentre Gaza affronta assedio, stragi e silenziamento mediatico Il governo israeliano ha deliberato un progetto, chiamato "Esther", dal valore di 900 mila dollari, con cui controllare la comunicazione. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Israele, influencer Usa assoldati per fare "propaganda sionista" pagati fino a $7000 a post nel progetto "Esther" da $900mila

In questa notizia si parla di: israele - influencer

