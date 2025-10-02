Quaranta imbarcazioni della Global Sumud Flotilla sono state intercettate dalla marina israeliana. Secondo il sistema di tracciamento delle rotte delle imbarcazioni, consultabile sul sito della Flotilla, sono state fermate le navi ammiraglie e anche le due con a bordo i parlamentari Pd,Annarita Corrado e Arturo Scotto, il senatore M5s Marco Croatti e la europarlamentare Avs Benedetta Scuderi. Sono 22 gli italiani che risultano a bordo delle navi intercettate e che sono arrestati dagli israeliani. Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha detto che i nostri connazionali “saranno trasferiti nel porto israeliano di Ashdod e poi espulsi nel giro di 2 o 3 giorni” e ha ricordato di avere chiesto a Tel Aviv di non usare violenza e che gli attivisti stanno assumendo un atteggiamento “gandhiano” di fronte all'assalto dei militari israeliani. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Israele ha fermato 40 imbarcazioni della Flotilla. Cosa succede ora