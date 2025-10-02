Israele ha fermato 19 imbarcazioni della Flotilla altre 23 navigano ancora verso Gaza
Diciannove imbarcazioni della Global Sumud Flotilla sono state intercettate dalla marina israeliana. Secondo il sistema di tracciamento delle rotte delle imbarcazioni, consultabile sul sito della Flotilla, sono state fermate l'Adara, la All Inn, l'Alma, l'Aurora, la Captain Nikos, la Dir Yassine, la Florida, la Grande Blu, la Hio, Huga, la Karma, la Mohammad Bhar, la Morgana (dove navigavano il senatore M5s Marco Croatti e la europarlamentare Avs Benedetta Scuderi), la Otaria, la Oxygono, la Seulle, la Sirius, la Spectre e la Yulara. Sono 22 gli italiani che risultano a bordo delle navi intercettate. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
In questa notizia si parla di: israele - fermato
Antonio Mazzeo rientra in Italia, era stato fermato da Israele durante una missione umanitaria
Fermato a largo della Striscia di Gaza, l'attivista barese La Piccirella: "Farò causa ad Israele"
Gaza, Smotrich choc dopo ok a occupazione totale della Striscia: “Israele cancellerà Stato Palestinese”, Onu: “Piano va fermato immediatamente”
#Israele ha fermato in acque palestinesi la #Flotilla umanitaria per #Gaza. Il #governo convochi IMMEDIATAMENTE l'ambasciatore israeliano. Garantire l'incolumità e il rilascio di tutti gli attivisti italiani, tra cui il nostro Senatore @MarcoCroat48159. #GlobalSu - X Vai su X
"Israele è salito a bordo della Flotilla. In acque internazionali, senza alcun diritto, con un’azione di pirateria. Hanno fermato navi che portavano solo aiuti umanitari, non armi. E intanto, già nei giorni scorsi, il governo italiano non ha difeso quei cittadini. Li ha de - facebook.com Vai su Facebook
Israele ha fermato 19 imbarcazioni della Flotilla, altre 23 navigano ancora verso Gaza - Diciannove imbarcazioni della Global Sumud Flotilla sono state intercettate dalla marina israeliana. Si legge su ilfoglio.it
19 navi intercettate, 23 in rotta: la Flotilla a tutta velocità verso Gaza, a sole 46 miglia di distanza - La Global Sumud Flotilla è stata abbordata da navi militari israeliane a meno di 70 miglia da Gaza. Scrive msn.com