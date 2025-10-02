Israele ha fermato 19 imbarcazioni della Flotilla altre 23 navigano ancora verso Gaza

Ilfoglio.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Diciannove imbarcazioni della Global Sumud Flotilla sono state intercettate dalla marina israeliana. Secondo il sistema di tracciamento delle rotte delle imbarcazioni, consultabile sul sito della Flotilla, sono state fermate l'Adara, la All Inn, l'Alma, l'Aurora, la Captain Nikos, la Dir Yassine, la Florida, la Grande Blu, la Hio, Huga, la Karma, la Mohammad Bhar, la Morgana (dove navigavano il senatore M5s Marco Croatti e la europarlamentare Avs Benedetta Scuderi), la Otaria, la Oxygono, la Seulle, la Sirius, la Spectre e la Yulara. Sono 22 gli italiani che risultano a bordo delle navi intercettate. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

israele ha fermato 19 imbarcazioni della flotilla altre 23 navigano ancora verso gaza

© Ilfoglio.it - Israele ha fermato 19 imbarcazioni della Flotilla, altre 23 navigano ancora verso Gaza

In questa notizia si parla di: israele - fermato

Antonio Mazzeo rientra in Italia, era stato fermato da Israele durante una missione umanitaria

Fermato a largo della Striscia di Gaza, l'attivista barese La Piccirella: "Farò causa ad Israele"

Gaza, Smotrich choc dopo ok a occupazione totale della Striscia: “Israele cancellerà Stato Palestinese”, Onu: “Piano va fermato immediatamente”

israele ha fermato 19Israele ha fermato 19 imbarcazioni della Flotilla, altre 23 navigano ancora verso Gaza - Diciannove imbarcazioni della Global Sumud Flotilla sono state intercettate dalla marina israeliana. Si legge su ilfoglio.it

israele ha fermato 1919 navi intercettate, 23 in rotta: la Flotilla a tutta velocità verso Gaza, a sole 46 miglia di distanza - La Global Sumud Flotilla è stata abbordata da navi militari israeliane a meno di 70 miglia da Gaza. Scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Israele Ha Fermato 19