Sarebbero ventidue gli italiani arrestati a bordo della Global Sumud Flotilla; a comunicarlo è Antonio Tajani. Il ministro degli Esteri ha aggiunto che tutte le persone fermate sono «in buone condizioni», e che il consolato a Tel Aviv e quello generale a Gerusalemme le assisterà, sia al porto di Ashdod, sia durante le procedure di rimpatrio. Per chi, tra loro, rifiuterà di abbandonare Israele, è prevista l’espulsione per ordine dei giudici entro settantadue ore. L’europarlamentare Benedetta Scuderi (Alleanza Verdi e Sinistra) e il senatore Marco Croatti (Movimento 5 Stelle), che erano sulla Morgana, si trovano già in un centro di identificazione e detenzione. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Israele ha arrestato ventidue cittadini italiani a bordo delle imbarcazioni della Global Sumud Flotilla