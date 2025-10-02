Israele | Finita provocazione Flotilla

14.45 "La provocazione di Flotilla Sumud si è conclusa. Nessuna delle imbarcazioni è riuscita nel suo tentativo di entrare a Gaza, nella zona di combattimento attiva o di violare il legittimo blocco navale. Tutti i passeggeri stanno bene, sono in viaggio verso Ashdod in Israele da dove saranno poi portati in Europa". Lo scrive su X il ministero degli Esteri israeliano. "Rimane una sola nave che resta a distanza, ma se si avvicinasse, anche questo tentativo verrebbe fermato". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

In questa notizia si parla di: israele - finita

Damasco invia nuove truppe a Sweida, città drusa degli scontri con Israele: finita la tregua

Israele approva il piano che divide la Cisgiordania: "Finita l’illusione dello Stato palestinese". L’Ue protesta

Gaza, l’ora degli annunci è finita. Israele va fermato, ma l’Ue è inconsistente

#NEWS - Media #Israele: abbordate 40 su 47 barche della #Flotilla. Attivisti: due barche verso #Gaza "La provocazione di #Hamas-#FlotillaSumud è finita. Nessuno degli yacht è riuscito nel suo tentativo di entrare in una zona di combattimento attiva o di violar - X Vai su X

RAGAZZI , MA LA GUERRA E' FINITA 70 ANNI FA...CENTRI COMMERCIALI VUOTI , RISTORNATI VUOTI (!) ...VENDE SOLO DOTTI MOTO... RAGAZZI...SU.. SU.. #War #america #Germania #Israele #guerra #pace #ragazzi Vai su Facebook

Israele: “La provocazione della Hamas Flotilla è finita”. Global Sumud: “Attivisti rapiti e portati su una nave militare”. I fermati arrivano nel porto di Ashdod - “Dopo che le forze navali di occupazione israeliane hanno intercettato illegalmente le imbarcazioni della Global Sumud Flotilla, un convoglio pacifico e non violento che trasportava cibo, latte in pol ... Si legge su ilfattoquotidiano.it

Il ministero degli Esteri israeliano smaschera la Flotilla: "La provocazione Hamas-Sumud è finita" - Sumud è riuscito a entrare in una zona di ... Segnala iltempo.it