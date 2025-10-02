Israele ferma la Flotilla Trieste prepara la mobilitazione | presidio e sciopero generale

C'è da aspettarsi che questa sera il numero di manifestanti sarà maggiore rispetto a quanti hanno deciso di scendere in piazza nella tarda serata di ieri 1 ottobre. La Global Sumud Flotilla, com'era previsto, è stata intercettata dalla marina militare israeliana e sta venendo scortata verso la. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

