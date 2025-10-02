Israele e i dati digitali | il potere segreto che tiene in scacco i governi occidentali

Israele è oggi la vera “cassaforte digitale” dell’Occidente. Lo spiega Marco Antonellis in un articolo su L’Espresso: nei software sviluppati a Tel Aviv girano, si archiviano e si proteggono alcune delle informazioni più sensibili di governi, ministeri, forze dell’ordine e servizi segreti europei. Un ruolo che rende quasi impossibile uno scontro diretto, anche di fronte a evidenze politiche e militari controverse, come i bombardamenti su Gaza o gli attacchi alle missioni umanitarie. Cyber-nazione: un ecosistema unico. Negli ultimi vent’anni Israele ha costruito un ecosistema tecnologico-militare senza pari, nato dall’intreccio tra università, esercito e intelligence. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

