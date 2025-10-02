Israele Attivisti Flotilla sani e salvi presto espulsi

ROMA (ITALPRESS) – “I passeggeri di Hamas-Sumud stanno viaggiando sulle loro barche sani e salvi verso Israele, dove inizieranno le procedure di espulsione verso l’Europa”. Lo afferma su X il ministero degli Esteri israeliano, precisando che “i passeggeri sono sani e salvi e in buona salute”. Foto: IPA Agency (ITALPRESS). L'articolo proviene da Ildenaro.it. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

In questa notizia si parla di: israele - attivisti

Israele abborda e blocca la Flotilla: il blitz, i soldati a bordo e gli idranti |Gli attivisti: «Trenta imbarcazioni sono ancora in navigazione, siamo a 47 miglia da Gaza»

Napoli, 9 attivisti Pro Palestina indagati per proteste anti Nato ed Israele: “Non ci intimidiranno”

Ong: "Tanti morti per fame a Gaza in una settimana come negli ultimi due anni" | Israele annuncia la ripresa degli aiuti umanitari | Freedom Flotilla, soldati a bordo: arrestati gli attivisti

PODCAST | Israele blocca la Flotilla, gli attivisti fermati. Proteste e cortei nelle città. Stazioni occupate. #ANSA - X Vai su X

Israele blocca la Flotilla, gli attivisti fermati. Crosetto: 'Nessuno si faccia male'. Tajani: 'Espulsi in 24 ore' #ANSA - facebook.com Vai su Facebook

Flotilla, l'abbordaggio live. Gli attivisti: «Almeno 19 navi intercettate, 23 proseguono verso Gaza». Tel Aviv: passeggeri verso Israele, stanno bene - La Flotilla è stata abbordata da navi militari israeliane a meno di 70 miglia da Gaza: sono 19 le navi intercettate dalla marina dello Stato ebraico, secondo gli attivisti, mentre 23 ... Si legge su ilmessaggero.it

Flotilla, le notizie in diretta da Gaza: Israele abborda Flotilla, 21 barche intercettate. Tajani: “22 Italiani fermati” - Le ultime notizie sulla guerra di Israele a Gaza e sul viaggio della Global Sumud Flotilla verso la Striscia: gli aggiornamenti in tempo reale su Fanpage ... Scrive fanpage.it