Israele attacca la Flotilla in acque internazionali
Il nostro inviato a bordo della Hio ci ha aggiornati in diretta fino al momento in cui le comunicazioni si sono interrotte. All’ora di andare in stampa non abbiamo più . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
Sanzioni Usa contro relatrice Onu Francesca Albanese dopo report su Gaza, Rubio attacca: "Antisemita, disprezza Stati Uniti e Israele"
Israele attacca Gaza: «Almeno 110 morti» Oggi nuova proposta di tregua ad Hamas
Israele attacca Gaza City e Jabalia, ordine di evacuazione Idf: raid per “annientare nemici e organizzazioni terroristiche”
AGGREDITA LA GLOBAL SUMUD FLOTILLA 3 OTTOBRE SCIOPERO GENERALE ISRAELE ATTACCA IL DIRITTO INTERNAZIONALE. ORA È IL MOMENTO DI BLOCCARE TUTTO. IL 3 OTTOBRE SCIOPERO GENERALE A PARTIRE DA SUBITO MOBILITAZ - X Vai su X
Laura Boldrini attacca la comunità internazionale che denuncia il blocco navale di Israele davanti a Gaza - facebook.com Vai su Facebook
“Se sparano, è Israele a dichiarare guerra all’Italia”: il rischio reale sulla Flotilla spiegato - La Flotilla è entrata nella zona a rischio davanti a Gaza. Da alfemminile.com
Flotilla affiancata da navi israeliane a meno 50 miglia da Gaza, news in diretta: attivisti arrestati, usati droni e idranti - Le ultime notizie sulla guerra di Israele a Gaza e sul viaggio della Global Sumud Flotilla verso la Striscia: Iniziato l'abbordaggio delle forze armate ... Come scrive fanpage.it