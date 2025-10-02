Israele assalta la Flotilla | la Cgil proclamala lo sciopero generale A Milano corteo da Porta Venezia

Milano, 2 ottobre 2025 – Abbordaggio israeliano alle navi della Flotilla, la Cgil proclama uno sciopero generale nazionale di tutti i settori pubblici e privati per domani, venerdì 3 ottobre. A Milano è previsto un corteo con concentramento alle 9 in Porta Venezia e arrivo in piazza Leonardo da Vinci, davanti alla sede del Politecnico. Si annuncia dunque una nuova giornata di mobilitazioni e proteste, dopo la  manifestazione spontanea di martedì sera in piazza della Scala non appena si è diffusa la notizia dell'assalto armato alle navi che trasportano  aiuti umanitar i per  Gaza, e dopo l’occupazione delle Statale e altre iniziative nelle scuole milanesi che stanno andando in scena oggi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

