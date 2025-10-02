Israele abborda la Global Sumud Flotilla | intercettata anche la barca degli attivisti romagnoli

Ravennatoday.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Risulta tra le imbarcazioni intercettate nella tarda serata di mercoledì la Morgana, una delle barche che componevano la spedizione della Global Sumud Flotilla. A bordo erano presenti anche il ravennate Carlo Alberto Biasioli e il senatore riminese Marco Croatti (M5S). Proprio il ravennate era al. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: israele - abborda

Israele abborda e blocca la Flotilla: il blitz, i soldati a bordo e gli idranti |Gli attivisti: «Trenta imbarcazioni sono ancora in navigazione, siamo a  47  miglia da Gaza»

Israele abborda la Flotilla: 2 italiani a bordo (VIDEO)

Israele abborda le navi della flotilla

israele abborda global sumudIsraele abborda la Flotilla e l'Italia si blocca, aereo cade a Sabaudia, Marianna dispersa dopo l'alluvione e le altre notizie da sapere per iniziare la giornata - L'equipaggio dell'Alma, una delle barche della Global Sumud Flotilla, radunato sul ponte della nave in attesa dell'intervento delle forze armate israeliane. Da today.it

israele abborda global sumudFlotilla, l'equipaggio in attesa e poi il ponte vuoto: le immagini dell'abbordaggio - Il portavoce della Global Sumud Flotilla, Saif Abukeshek: «Nelle imbarcazioni intercettate c’erano più di 200 persone provenienti da 37 paesi, tra cui 30 ... Come scrive lastampa.it

Cerca Video su questo argomento: Israele Abborda Global Sumud