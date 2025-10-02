Israele abborda la Global Sumud Flotilla | intercettata anche la barca degli attivisti romagnoli
Risulta tra le imbarcazioni intercettate nella tarda serata di mercoledì la Morgana, una delle barche che componevano la spedizione della Global Sumud Flotilla. A bordo erano presenti anche il ravennate Carlo Alberto Biasioli e il senatore riminese Marco Croatti (M5S). Proprio il ravennate era al. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
In questa notizia si parla di: israele - abborda
Israele abborda e blocca la Flotilla: il blitz, i soldati a bordo e gli idranti |Gli attivisti: «Trenta imbarcazioni sono ancora in navigazione, siamo a 47 miglia da Gaza»
Israele abborda la Flotilla: 2 italiani a bordo (VIDEO)
Israele abborda le navi della flotilla
Israele abborda e blocca la Flotilla: il blitz, i soldati a bordo e gli idranti | Mostrate le immagini di Greta: «Sono tutti sani e salvi» - X Vai su X
Fanpage.it. . Mani alzate, abbordaggio in diretta. Le navi Jeanotte III e Meteque della Global Sumud Flotilla sono state intercettate dalla marina israeliana mentre navigavano verso Gaza. Dalle immagini trasmesse in diretta si vedono gli attivisti con le mani alz - facebook.com Vai su Facebook
Israele abborda la Flotilla e l'Italia si blocca, aereo cade a Sabaudia, Marianna dispersa dopo l'alluvione e le altre notizie da sapere per iniziare la giornata - L'equipaggio dell'Alma, una delle barche della Global Sumud Flotilla, radunato sul ponte della nave in attesa dell'intervento delle forze armate israeliane. Da today.it
Flotilla, l'equipaggio in attesa e poi il ponte vuoto: le immagini dell'abbordaggio - Il portavoce della Global Sumud Flotilla, Saif Abukeshek: «Nelle imbarcazioni intercettate c’erano più di 200 persone provenienti da 37 paesi, tra cui 30 ... Come scrive lastampa.it