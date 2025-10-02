Le imbarcazioni intercettate dai militari israeliani a 70 miglia da Gaza. Tajani: «Gli italiani arrestati sono 22». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - Israele abborda la Flotilla, una sola barca ora verso Gaza. Tajani: «Gli italiani arrestati sono 22, stanno tutti bene» | Soldati e idranti