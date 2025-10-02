Israele abborda la Flotilla | migliaia di persone invadono le strade di tutta Italia a sostegno della spedizione umanitaria | VIDEO
Da Roma a Milano, da Bologna a Napoli passando per Genova, Torino, Palermo: migliaia di persone si sono riversate in strada in tutta Italia a sostegno della Global Sumud Flotilla dopo la notizia, arrivata nella serata di mercoledì, dell’abbordaggio alla spedizione umanitaria per Gaza da parte delle navi militari israeliane. A Roma una marea umana si è ritrovata davanti la stazione Termini per poi convergere verso Palazzo Chigi. Il corteo si è poi concluso pacificamente a piazza San Silvestro. A Napoli i manifestanti hanno occupato i binari della stazione Centrale mentre a Milano un corteo spontaneo è arrivato in piazzale Cadorna, dove sono stati occupati i binari della stazione. 🔗 Leggi su Tpi.it
