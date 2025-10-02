Israele abborda la Flotilla | migliaia di persone invadono le strade di tutta Italia a sostegno della spedizione umanitaria | VIDEO

Tpi.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Da Roma a Milano, da Bologna a Napoli passando per Genova, Torino, Palermo: migliaia di persone si sono riversate in strada in tutta Italia a sostegno della Global Sumud Flotilla dopo la notizia, arrivata nella serata di mercoledì, dell’abbordaggio alla spedizione umanitaria per Gaza da parte delle navi militari israeliane. A Roma una marea umana si è ritrovata davanti la stazione Termini per poi convergere verso Palazzo Chigi. Il corteo si è poi concluso pacificamente a piazza San Silvestro. A Napoli i manifestanti hanno occupato i binari della stazione Centrale mentre a Milano un corteo spontaneo è arrivato in piazzale Cadorna, dove sono stati occupati i binari della stazione. 🔗 Leggi su Tpi.it

israele abborda la flotilla migliaia di persone invadono le strade di tutta italia a sostegno della spedizione umanitaria video

© Tpi.it - Israele abborda la Flotilla: migliaia di persone invadono le strade di tutta Italia a sostegno della spedizione umanitaria | VIDEO

In questa notizia si parla di: israele - abborda

Israele abborda e blocca la Flotilla: il blitz, i soldati a bordo e gli idranti |Gli attivisti: «Trenta imbarcazioni sono ancora in navigazione, siamo a  47  miglia da Gaza»

Israele abborda la Flotilla: 2 italiani a bordo (VIDEO)

Israele abborda le navi della flotilla

israele abborda flotilla migliaiaIsraele abborda la Flotilla: migliaia di persone invadono le strade di tutta Italia a sostegno della spedizione umanitaria | VIDEO - E intanto la Cgil proclama lo sciopero generale per venerdì ... Scrive tpi.it

israele abborda flotilla migliaiaFlotilla, le notizie in diretta da Gaza: Israele abborda Flotilla, 21 barche intercettate. Tajani: “22 Italiani fermati” - Le ultime notizie sulla guerra di Israele a Gaza e sul viaggio della Global Sumud Flotilla verso la Striscia: gli aggiornamenti in tempo reale su Fanpage ... Secondo fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Israele Abborda Flotilla Migliaia