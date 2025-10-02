Israele abborda la Flotilla gli attivisti | 19 barche intercettate altre 23 in navigazione verso Gaza | Il blitz | soldati a bordo e idranti
Le imbarcazioni della Global Sumud Flotilla sono state intercettate dai militari israeliani a circa 70 miglia da Gaza. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
In questa notizia si parla di: israele - abborda
Israele abborda e blocca la Flotilla: il blitz, i soldati a bordo e gli idranti |Gli attivisti: «Trenta imbarcazioni sono ancora in navigazione, siamo a 47 miglia da Gaza»
Israele abborda la Flotilla: 2 italiani a bordo (VIDEO)
Israele abborda le navi della flotilla
Flotilla, Israele abborda 19 imbarcazioni con idranti e bombe stordenti. 23 proseguono verso Gaza - X Vai su X
Fanpage.it. . Mani alzate, abbordaggio in diretta. Le navi Jeanotte III e Meteque della Global Sumud Flotilla sono state intercettate dalla marina israeliana mentre navigavano verso Gaza. Dalle immagini trasmesse in diretta si vedono gli attivisti con le mani alz - facebook.com Vai su Facebook
Israele abborda la Flotilla, idranti e arresti - La Flotilla è stata abbordata da navi militari israeliane a meno di 70 miglia da Gaza. Da tg.la7.it
Israele abborda la Flotilla illegalmente, fermati gli attivisti. «Saranno espulsi». Proteste in tutt’Italia - Dodici motovedette della Marina dello Stato ebraico hanno intercettato le prime imbarcazioni della flotta umanitaria. Lo riporta editorialedomani.it