Israele abborda la Flotilla gli attivisti | 19 barche intercettate altre 23 in navigazione verso Gaza | Il blitz | soldati a bordo e idranti

Xml2.corriere.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le imbarcazioni della Global Sumud Flotilla sono state intercettate dai militari israeliani a circa 70 miglia da Gaza. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

israele abborda la flotilla gli attivisti 19 barche intercettate altre 23 in navigazione verso gaza il blitz soldati a bordo e idranti

© Xml2.corriere.it - Israele abborda la Flotilla, gli attivisti: «19 barche intercettate, altre 23 in navigazione verso Gaza» | Il blitz: soldati a bordo e idranti

In questa notizia si parla di: israele - abborda

Israele abborda e blocca la Flotilla: il blitz, i soldati a bordo e gli idranti |Gli attivisti: «Trenta imbarcazioni sono ancora in navigazione, siamo a  47  miglia da Gaza»

Israele abborda la Flotilla: 2 italiani a bordo (VIDEO)

Israele abborda le navi della flotilla

Israele abborda la Flotilla, idranti e arresti - La Flotilla è stata abbordata da navi militari israeliane a meno di 70 miglia da Gaza. Da tg.la7.it

israele abborda flotilla attivistiIsraele abborda la Flotilla illegalmente, fermati gli attivisti. «Saranno espulsi». Proteste in tutt’Italia - Dodici motovedette della Marina dello Stato ebraico hanno intercettato le prime imbarcazioni della flotta umanitaria. Lo riporta editorialedomani.it

Cerca Video su questo argomento: Israele Abborda Flotilla Attivisti