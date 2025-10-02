Israele abborda la Flotilla cinque barche avanti verso Gaza Tajani | Gli italiani arrestati sono 22 | Soldati a bordo e idranti

Xml2.corriere.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le imbarcazioni della Global Sumud Flotilla sono state intercettate dai militari israeliani a circa 70 miglia da Gaza. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

israele abborda la flotilla cinque barche avanti verso gaza tajani gli italiani arrestati sono 22 160soldati a bordo e idranti

© Xml2.corriere.it - Israele abborda la Flotilla, cinque barche avanti verso Gaza. Tajani: «Gli italiani arrestati sono 22» | Soldati a bordo e idranti

In questa notizia si parla di: israele - abborda

Israele abborda e blocca la Flotilla: il blitz, i soldati a bordo e gli idranti |Gli attivisti: «Trenta imbarcazioni sono ancora in navigazione, siamo a  47  miglia da Gaza»

Israele abborda la Flotilla: 2 italiani a bordo (VIDEO)

Israele abborda le navi della flotilla

israele abborda flotilla cinqueIsraele abborda la Flotilla: 20 barche intercettate. Ma gli attivisti insistono: "Altre si dirigono verso Gaza" - La marina israeliana ha intercettato 20 barche della Flotilla, tra cui quelle con a bordo Croatti (M5S) e Scuderi (Avs). Si legge su msn.com

Israele abborda la Flotilla, idranti e arresti - La Flotilla è stata abbordata da navi militari israeliane a meno di 70 miglia da Gaza. Lo riporta tg.la7.it

Cerca Video su questo argomento: Israele Abborda Flotilla Cinque