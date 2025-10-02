Israele abborda la Flotilla | 20 barche intercettate Ma gli attivisti insistono | Altre si dirigono verso Gaza
Sale la tensione attorno alla Global Sumud Flotilla. Secondo il tracker che ne segue la rotta, 20 imbarcazioni sono state fermate dalle forze israeliane, mentre 22 continuano a navigare verso la costa di Gaza. Tra i fermati anche il senatore M5S Marco Croatti e l’eurodeputata Avs Benedetta Scuderi, che hanno denunciato con video diffusi sui social la loro cattura e la violazione del diritto internazionale. Israele ha intercettato le barche in acque internazionali, mentre la Flotilla parla di “atto di pirateria”. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Israele abborda e blocca la Flotilla: il blitz, i soldati a bordo e gli idranti |Gli attivisti: «Trenta imbarcazioni sono ancora in navigazione, siamo a 47 miglia da Gaza»
Israele abborda la Flotilla: 2 italiani a bordo (VIDEO)
Israele abborda le navi della flotilla
Flotilla, Israele abborda 19 imbarcazioni con idranti e bombe stordenti. 23 proseguono verso Gaza - X Vai su X
Fanpage.it. . Mani alzate, abbordaggio in diretta. Le navi Jeanotte III e Meteque della Global Sumud Flotilla sono state intercettate dalla marina israeliana mentre navigavano verso Gaza. Dalle immagini trasmesse in diretta si vedono gli attivisti con le mani alz - facebook.com Vai su Facebook
Israele abborda la Flotilla, idranti e arresti - La Flotilla è stata abbordata da navi militari israeliane a meno di 70 miglia da Gaza. tg.la7.it scrive
Flotilla, l'equipaggio in attesa e poi il ponte vuoto: le immagini dell'abbordaggio - Il portavoce della Global Sumud Flotilla, Saif Abukeshek: «Nelle imbarcazioni intercettate c’erano più di 200 persone provenienti da 37 paesi, tra cui 30 ... Da lastampa.it