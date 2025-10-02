Israele abborda la Flotilla | 20 barche intercettate Ma gli attivisti insistono | Altre si dirigono verso Gaza

Sale la tensione attorno alla Global Sumud Flotilla. Secondo il tracker che ne segue la rotta, 20 imbarcazioni sono state fermate dalle forze israeliane, mentre 22 continuano a navigare verso la costa di Gaza. Tra i fermati anche il senatore M5S Marco Croatti e l’eurodeputata Avs Benedetta Scuderi, che hanno denunciato con video diffusi sui social la loro cattura e la violazione del diritto internazionale. Israele ha intercettato le barche in acque internazionali, mentre la Flotilla parla di “atto di pirateria”. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

