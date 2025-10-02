Israele abborda e blocca la Flotilla | il blitz i soldati a bordo e gli idranti | Gli attivisti | Una ventina di imbarcazioni sono ancora in navigazione siamo a 47 miglia da Gaza
Le imbarcazioni bloccate a 70 miglia da Gaza. Tajani: gli attivisti saranno portati ad Ashdod ed espulsi. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
In questa notizia si parla di: israele - abborda
Israele abborda e blocca la Flotilla: il blitz, i soldati a bordo e gli idranti |Gli attivisti: «Trenta imbarcazioni sono ancora in navigazione, siamo a 47 miglia da Gaza»
Israele abborda la Flotilla: 2 italiani a bordo (VIDEO)
Israele abborda le navi della flotilla
Israele abborda e blocca la Flotilla: il blitz, i soldati a bordo e gli idranti | Mostrate le immagini di Greta: «Sono tutti sani e salvi» - X Vai su X
Fanpage.it. . Mani alzate, abbordaggio in diretta. Le navi Jeanotte III e Meteque della Global Sumud Flotilla sono state intercettate dalla marina israeliana mentre navigavano verso Gaza. Dalle immagini trasmesse in diretta si vedono gli attivisti con le mani alz - facebook.com Vai su Facebook
Israele abborda la Flotilla e l'Italia si blocca, aereo cade a Sabaudia, Marianna dispersa dopo l'alluvione e le altre notizie da sapere per iniziare la giornata - L'equipaggio dell'Alma, una delle barche della Global Sumud Flotilla, radunato sul ponte della nave in attesa dell'intervento delle forze armate israeliane. Lo riporta today.it
Israele blocca la Flotilla, gli attivisti fermati - Si chiude così il sipario sul braccio di ferro tra la Sumud Flotilla e Israele, dopo una giornata passata dagli attivisti a guardare l'orizzonte per capire quando sarebbe spuntato il blocco navale ... Riporta ansa.it