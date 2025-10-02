Israele | Abbiamo abbordato circa 40 imbarcazioni

Today.it | 2 ott 2025

Sarebbero 40 le imbarcazioni della Global Sumud Flotilla al momento abbordate dalle forze della Marina israeliana. Lo fa sapere il Times of Israel che cita l'unità di commando navale Shayetet 13. Altre quattro imbarcazioni sono bloccate in mare aperto a causa di problemi tecnici, indipendenti. 🔗 Leggi su Today.it

Flotilla, gli italiani fermati da Israele sono almeno 30: c'è anche il senatore Croatti e la deputata Scuderi - Anche i parlamentari Marco Croatti e Benedetta Scuderi tra i circa 30 italiani fermati da Israele dopo l'abbordaggio alla Global Sumud Flotilla ... Secondo virgilio.it

israele abbiamo abbordato circaFlotilla abbordata da forze Israele, scoppia la protesta in Italia: mobilitazioni in corso, l’elenco delle città - Dopo la notizia che le forze di Israele hanno abbordato le navi della Global Sumud Flotilla, si stanno organizzando in tutta Italia cortei e mobilitazioni ... Si legge su fanpage.it

