Isole sonore 2025 sette concerti di pianoforte nel cuore di Milano
Dal 2 ottobre al 5 maggio a Milano arriva 'Isole Sonore', il festival promosso da Università Bocconi e Yamaha, giunto alla sua quarta edizione. Per l'occasione, l'Aula Magna Bocconi ospiterà sette concerti gratuiti di artisti italiani e internazionali, che esploreranno il pianoforte in tutte le. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
In questa notizia si parla di: isole - sonore
ISOLE SONORE FESTIVAL è arrivato alla IV Edizione! @unibocconi @yamahapianosofficial ? GIOVEDÌ 2 OTT ore 21 Presentazione della Stagione e primo concerto con CESARE PICCO. Ingresso gratuito con prenotazione su sito @unibocconi - facebook.com Vai su Facebook
Isole sonore 2025, sette concerti di pianoforte nel cuore di Milano - Dal 2 ottobre al 5 maggio a Milano arriva 'Isole Sonore', il festival promosso da Università Bocconi e Yamaha, giunto alla sua quarta edizione. Si legge su milanotoday.it
Isole Sonore, al via il Festival di Cesare Picco: sette concerti gratis nell'aula magna della Bocconi. Il programma completo - È giunto alla sua quarta edizione “Isole Sonore”, il Festival diretto da Cesare Picco dedicato all’esplorazione artistica del pianoforte in tutte le ... Secondo msn.com