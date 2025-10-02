Iskander-M e Kinzhal | Mosca potenzia i suoi missili per bucare i Patriot di Kiev

Il livello di efficacia raggiunto dai missili Iskander lascia pensare che Mosca sia riuscita a modificarli per eludere i sistemi di difesa aerea schierati dall'Ucraina. Secondo funzionari ucraini e occidentali, infatti, sia i missili lanciati dal sistema mobile Iskander-M, che i missili balistici ipersonici e aviolanciati Kinzhal, hanno colpito i loro obiettivi " bucando " il sistema antiaereo Patriot e le altre risorse difensive schierate da Kiev. I devastanti attacchi aerei russi degli ultimi mesi suggeriscono un salto di qualità nell'impiego di sistemi missilistici balistici tattici e ipersonici a corto raggio che Mosca sta utilizzando per colpire obiettivi strategici come le fabbriche dove vengono prodotti i droni ucraini. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Iskander-M e Kinzhal: Mosca potenzia i suoi missili per "bucare" i Patriot di Kiev

