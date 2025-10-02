Irpinia in lutto | muore durante il parto una donna di 41 anni salvo il neonato
Tempo di lettura: < 1 minuto Una tragedia sconvolge la comunità di Lioni. Concita Perna (nella foto a sinistra della copertina), 41 anni, è deceduta nella notte alla Clinica Malzoni di Avellino mentre stava dando alla luce il suo bambino, che fortunatamente è nato vivo e in buone condizioni. Il sindaco di Lioni, Yuri Gioino, ha espresso il dolore della cittadinanza: «Una tragedia immensa, che colpisce una famiglia già segnata dalla sofferenza. Solo un anno fa la sorella di Concita, Teresa, era morta al Niguarda di Milano dopo un trapianto di cuore non riuscito». La notizia ha scosso profondamente l’intera comunità, che si stringe attorno ai familiari della donna. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
In questa notizia si parla di: irpinia - lutto
