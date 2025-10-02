Irpinia e Sannio nasce la rete di sportelli per la sicurezza delle piccole imprese

Tempo di lettura: 5 minuti Rete capillare di sportelli, formazione mirata e audit gratuiti per rendere la prevenzione accessibile alle micro e piccole imprese dell’ Irpinia e del Sannio. Unimpresa Irpinia Sannio, in collaborazione con l’OPNIC — Organismo Paritetico Nazionale per l’Innovazione e la Cultura della Sicurezza — presenta un piano operativo pluriennale volto a rafforzare la tutela della salute e la prevenzione degli infortuni nei luoghi di lavoro nell’area dell’Irpinia e del Sannio. L’iniziativa, pensata per le micro, piccole e medie imprese e per l’universo del commercio locale, poggia su un accordo con otto Distretti del Commercio del territorio che garantirà la capillarità necessaria per portare servizi di qualità vicino alle realtà produttive. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Irpinia e Sannio, nasce la rete di sportelli per la sicurezza delle piccole imprese

