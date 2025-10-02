Irpef come cambia in base al reddito | taglio per il ceto medio
La promessa del taglio dell’Irpef per il ceto medio rimane, ma il governo frena: la manovra dipenderà dalla disponibilità dei fondi. A confermarlo è il viceministro all’Economia, Maurizio Leo, sottolineando che la prossima legge di Bilancio dovrà agire “con la massima prudenza” per non mettere a rischio i conti pubblici. La misura, che interessa tutti i redditi superiori a 28mila euro, avrà un impatto potenziale enorme: coinvolgerebbe circa 12,6 milioni di persone, ovvero quasi un terzo (il 31,2%) del totale dei contribuenti. Si tratta di una fascia di popolazione che dichiara il 60,1% del reddito imponibile totale e versa il 78,6% dell’imposta netta complessiva. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
Nuovi benefici fiscali per figli over 30, fratelli e altri parenti: cosa cambia nel calcolo dell'Irpef
Nuovi benefici fiscali per figli, fratelli e altri parenti: cosa cambia nel calcolo dell'Irpef
Irpef, cambia tutto: più tutele fiscali anche per chi ha familiari non a carico
Irpef, il taglio dell’aliquota fino a 50 mila euro vale al massimo 36 euro al mese: cosa succede a chi guadagna di più - Mancano le risorse e il governo potrebbe escludere dal vantaggio fiscale i redditi sopra i 50 mila euro, ovvero il 7% dei contribuenti che da soli versano il 44% dell’Irpef complessiva ... Scrive corriere.it