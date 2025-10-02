Irama annuncia l’album Antologia della vita e della morte stasera live all’Arena

Antologia della vita e della morte è il titolo del nuovo album di Irama, stasera in concerto all’Arena di Verona. Antologia della vita e della morte è il titolo del nuovo album di Irama in uscita il 17 ottobre per Warner Music Italy e disponibile in preorder. A tre anni dall’ultimo lavoro in studio, il cantautore torna con un progetto che segna una nuova e intensa tappa del suo percorso artistico. Un universo denso di immagini e suggestioni quello racchiuso in Antologia della vita e della morte, in cui memoria e presente si intrecciano in un racconto viscerale ed emotivo. Un viaggio sospeso tra fragilità e forza, vita e assenza, in cui ogni dettaglio si fa narrazione intima e universale. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

