Io ti perdono

Ilgiornale.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Gentile dottoressa Francesca Albanese (e ci scusi se non ci rivolgiamo a Lei come «avvocato»: da parte Sua avere abusato del titolo più che una macchia sul curriculum è stata una macchietta di carriera), noi La perdoniamo. Ma queste cose non le deve più dire. Quello che è successo domenica al teatro Valli di Reggio Emilia, e di cui si parla da giorni, è davvero da non ripetere. Quando il sindaco della città, peraltro del Pd, premiandoLa, ha condannato i crimini di Israele e poi semplicemente chiesto la liberazione degli ostaggi da parte di Hamas, non solo è stato fischiato dai Suoi supporter; ma è stato umiliato da Lei, che ha riso, ha scosso la testa e poi con un modo di essere buona veramente perfido - gli ha detto: «Io la perdono Sindaco, ma queste cose non le deve più dire». 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

io ti perdono

© Ilgiornale.it - "Io ti perdono"

In questa notizia si parla di: perdono - gentile

io perdonoElisa Polcino, il figlio Mario Ocone: «Volevo bene a papà ma non lo perdono. Se ci fossi stato io tutto questo non sarebbe successo» - Elisa Polcino è stata uccisa a colpi di pietra all'alba di martedì 30 settembre a ... Secondo msn.com

io perdono"Io ti perdono" - Gentile dottoressa Francesca Albanese (e ci scusi se non ci rivolgiamo a Lei come «avvocato»: da parte Sua avere abusato del titolo più che una macchia sul curriculum è stata una macchietta di ... Come scrive ilgiornale.it

Cerca Video su questo argomento: Io Perdono