io ti perdono

Gentile dottoressa Francesca Albanese (e ci scusi se non ci rivolgiamo a Lei come «avvocato»: da parte Sua avere abusato del titolo più che una macchia sul curriculum è stata una macchietta di carriera), noi La perdoniamo. Ma queste cose non le deve più dire. Quello che è successo domenica al teatro Valli di Reggio Emilia, e di cui si parla da giorni, è davvero da non ripetere. Quando il sindaco della città, peraltro del Pd, premiandoLa, ha condannato i crimini di Israele e poi semplicemente chiesto la liberazione degli ostaggi da parte di Hamas, non solo è stato fischiato dai Suoi supporter; ma è stato umiliato da Lei, che ha riso, ha scosso la testa e poi con un modo di essere buona veramente perfido - gli ha detto: «Io la perdono Sindaco, ma queste cose non le deve più dire». 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
