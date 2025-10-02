Io sono rosa ricci | trailer del film di lyda patitucci con maria esposito

È stato diffuso il trailer ufficiale del nuovo film “Io Sono Rosa Ricci”, opera diretta da Lyda Patitucci. La pellicola, che sarà presentata in anteprima alla 20ª Festa del Cinema di Roma nella sezione Grand Public, si distingue come un importante debutto cinematografico per il personaggio di Rosa Ricci, interpretato da Maria Esposito. L’attrice, già nota per il successo nella serie Mare Fuori, si cimenta ora con una produzione che promette di catturare l’attenzione del pubblico. una produzione di grande rilievo e attesa nel panorama cinematografico italiano. “Io Sono Rosa Ricci” è prodotto da Picomedia, in collaborazione con Rai Cinema, e distribuito da 01 Distribution. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

