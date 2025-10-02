Io Sono Rosa Ricci | online il trailer del film di Lyda Patitucci con Maria Esposito

Cinefilos.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È stato rilasciato oggi il trailer ufficiale di Io Sono Rosa Ricci, il nuovo film diretto da Lyda Patitucci che sarà presentato in anteprima alla 20ª Edizione della Festa del Cinema di Roma nella sezione Grand Public. La pellicola, attesissima dal pubblico, segna il debutto sul grande schermo del personaggio di Rosa Ricci, interpretata da Maria Esposito, già icona amatissima grazie al successo della serie Mare Fuori. Accanto a lei nel cast figurano Andrea Arcangeli e Raiz, confermando un ensemble di grande richiamo per una storia che unisce radici televisive a un progetto cinematografico ambizioso. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: sono - rosa

Io sono Rosa Ricci, il film prequel di Mare Fuori arriva nelle sale

Fabio Rosa muore nell'incidente con Danilo Boz poche ore prima di compiere gli anni. L'amico: «Mi sono passati accanto, felici. Poi l'auto si è disintegrata»

Inter U23, il progetto prende forma: svelata la nuova rosa di Vecchi, ci sono questi talenti

io sono rosa ricciIo sono Rosa Ricci: i character poster del film prequel di Mare Fuori - Io sono Rosa Ricci, l'attesissimo film prequel di Mare Fuori, debutterà nelle sale italiane il prossimo 30 ottobre. Segnala cinematographe.it

Io Sono Rosa Ricci: Il teaser trailer del film prequel di Mare Fuori con Maria Esposito - Arriva il 30 ottobre al cinema il film a lei dedicato Io Sono Rosa Ricci, diretto da Lyda Patitucci: ecco il teaser trailer uffici ... Secondo comingsoon.it

Cerca Video su questo argomento: Io Sono Rosa Ricci