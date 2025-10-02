Io sono Rosa Ricci | Il trailer del film con Maria Esposito

In anticipo sui tempi rispetto alla presentazione alla prossima Festa del Cinema di Roma, il film Io sono Rosa Ricci si è mostrato oggi in rete attraverso il trailer ufficiale. Il ritorno della giovane talentuosa Maria Esposito nei panni dell’anti-eroina napoletana Rosa Ricci si avvicina sempre di più. Con una presentazione ufficiale attesa per la prossima edizione della Festa del Cinema di Roma, nella sezione Grand Public, il film diretto da Lyda Patitucci si è mostrato quest’oggi con un primo trailer ricco di sequenze inedite. Io sono Rosa Ricci, dopo la presentazione a Roma, sarà distribuito nelle sale cinematografiche a partire dal 30 ottobre 2025. 🔗 Leggi su Universalmovies.it © Universalmovies.it - Io sono Rosa Ricci | Il trailer del film con Maria Esposito

In questa notizia si parla di: sono - rosa

Io sono Rosa Ricci, il film prequel di Mare Fuori arriva nelle sale

Fabio Rosa muore nell'incidente con Danilo Boz poche ore prima di compiere gli anni. L'amico: «Mi sono passati accanto, felici. Poi l'auto si è disintegrata»

Inter U23, il progetto prende forma: svelata la nuova rosa di Vecchi, ci sono questi talenti

Si è concluso sul Monte Rosa il corso nazionale droni del Soccorso Alpino e Speleologico, dedicato all’uso di tecnologia e intelligenza artificiale al servizio del soccorso. Per cinque giornate dodici piloti del Corpo, provenienti da tutta Italia, sono stati protagoni - facebook.com Vai su Facebook

Io Sono Rosa Ricci sarà presentato alla Festa del Cinema di Roma 2025 #RoFF20 - X Vai su X

Io Sono Rosa Ricci, il trailer del film spin off di Mare Fuori - “Prima di Mare Fuori”, annuncia il trailer del nuovo film spin off dell’amata serie ambientata a Nisida e incentrato sul personaggio di Rosa Ricci. Si legge su ciakmagazine.it

Io Sono Rosa Ricci: online il trailer del film di Lyda Patitucci con Maria Esposito - Ad accompagnare le immagini del trailer c’è il brano “Vàttere”, scritto e interpretato da Gennaro “Raiz” Della Volpe e Silvia Uras, con musica di Paolo Baldini DubFiles. cinefilos.it scrive