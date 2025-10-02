Io Sono Rosa Ricci | ecco il trailer del film spin-off della serie Mare Fuori

Dopo l'anteprima alla Festa del Cinema di Roma, Io Sono Rosa Ricci debutterà nelle sale italiane il 30 ottobre. Ecco trailer e trama del film con Maria Esposito spin off di Mare Fuori. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Io Sono Rosa Ricci: ecco il trailer del film spin-off della serie Mare Fuori

In questa notizia si parla di: sono - rosa

Io sono Rosa Ricci, il film prequel di Mare Fuori arriva nelle sale

Fabio Rosa muore nell'incidente con Danilo Boz poche ore prima di compiere gli anni. L'amico: «Mi sono passati accanto, felici. Poi l'auto si è disintegrata»

Inter U23, il progetto prende forma: svelata la nuova rosa di Vecchi, ci sono questi talenti

Ottobre è il Mese Rosa Oggi inizia il mese dedicato alla prevenzione del tumore al seno, un tema fondamentale per la salute di tutte le donne. La sensibilità delle nostre concittadine è altissima: in sole tre ore sono stati esauriti tutti i posti disponibili per le v Vai su Facebook

Io Sono Rosa Ricci sarà presentato alla Festa del Cinema di Roma 2025 #RoFF20 - X Vai su X

Io Sono Rosa Ricci: presentato il trailer del film tratto da Mare Fuori - È online il trailer ufficiale di Io Sono Rosa Ricci, il nuovo film diretto da Lyda Patitucci che debutterà in anteprima alla 20ª Festa del Cinema di Roma nella sezione Grand Public e che uscirà nelle ... Come scrive corrieredellosport.it

“Io sono Rosa Ricci”, il prequel di “Mare Fuori”. Il trailer - L'amatissima serie giovane targata Rai e Picomedia approda sul grande schermo con un film intitolato "Io sono Rosa Ricci". Segnala sorrisi.com