Io sono Farah rientra nel pomeriggio con finestra variabile | la notizia che sta circolando in queste ore

L’indiscrezione è chiara: la serie sta per tornare nel pomeriggio di Canale 5 con una finestra variabile. L’avvio previsto oscilla tra 15:55 e 16:10, così da partire subito dopo Uomini e Donne senza forzare i tempi. Il motivo è semplice: rendere più fluido il palinsesto e ridurre gli slittamenti. In pratica l’orario d’inizio si adatta alla chiusura del talk e all’ingresso dell’informazione delle 17:00, evitando tagli agli snodi dell’episodio. Per chi segue la dizi: accendi un paio di minuti prima, controlla la guida tv del giorno e considera una chiusura attorno alle 17:00. Se perdi l’appuntamento, c’è il “piano B” su Infinity con streaming e repliche in ordine cronologico. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it