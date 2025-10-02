Io sono Essenza Eterna non riconosco lo Stato | va in giro con una targa inventata e un documento finto

L'auto circolava in violazione di diverse norme del Codice della strada, con una targa personalizzata senza alcun numero. Il conducente riteneva inoltre di non essere obbligato a osservare le norme stradali e amministrative, in quanto non riconosceva l'autorità dello Stato.Il curioso episodio è. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

"Io sono Essenza Eterna, non riconosco lo Stato": va in giro con una targa inventata e un documento finto

