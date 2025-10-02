Io non rischio | esercitazioni formazione e visite ai centri operativi della Protezione Civile

Le piazze colorate di giallo di “Io non rischio”, le esercitazioni del sistema di allarme pubblico IT-Alert, le strutture di Protezione civile aperte al pubblico, corsi di formazione specialistici per volontari ed esercitazioni sul rischio sismico nel parmense e nel riminese: sono queste le. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Da martedì 7 ottobre la Settimana della Protezione civile in Emilia-Romagna, - Le piazze colorate di giallo di “Io non rischio”, le esercitazioni del sistema di allarme pubblico IT- Lo riporta sassuolo2000.it

Formazione: quest’estate torna l’appuntamento con i campi scuola “Anch’io sono la protezione civile” - Anche quest’estate torna l’appuntamento con i campi scuola “Anch’io sono la protezione civile”, un progetto educativo e formativo sulle buone pratiche di protezione civile, promosso dal Dipartimento ... Come scrive agensir.it