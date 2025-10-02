Io me ne vado Garlasco De Rensis ferma l’intervista e lascia lo studio in diretta

Un nuovo tassello si aggiunge al giallo che da giorni tiene banco in tv e sui social. Giovedì 2 ottobre, nel corso della puntata di Storie Italiane su Rai2, il dibattito si è trasformato in un piccolo caso mediatico. Massimo Lovati e Antonio De Rensis, entrambi protagonisti della diretta condotta da Eleonora Daniele, hanno lasciato il collegamento quasi nello stesso momento, suscitando perplessità e voci incontrollate. Un tempismo che in molti hanno letto come un segnale di qualcosa di più grande che si sta muovendo dietro le quinte.

MattinaRai1. . Garlasco: in diretta a #StorieItaliane l'acceso confronto tra l'Avvocato De Rensis, legale di Alberto Stasi e Marzio Capra, genetista e consulente della famiglia Poggi. Vai su Facebook

