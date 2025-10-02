Io Canto Family pagelle della terza serata | Serena Brancale sensibile 7 Sal Da Vinci fa il pieno 8
La terza serata di Io Canto Family, andata in onda mercoledì primo ottobre su Canale 5, resta fedele all’impostazione del programma: ritmo alto, spazio alle emozioni (a volte un po’ troppo) e una conduzione che tiene tutto insieme con leggerezza. Michelle Hunziker fa gli onori di casa vestita in total white, forse perché c’era una coppia che canta gospel. I coach, Serena Brancale, Sal Da Vinci, Ermal Meta e Giusy Ferreri, seguono tutto con attenzione e presenza. In particolare, Sal è stato a mani basse il protagonista della serata. Giusy Ferreri ha mostrato un altro lato di sé, anche in aria. La giuria, composta da Noemi e Patty Pravo, orienta le scelte con equilibrio e con zero colpi di scena. 🔗 Leggi su Dilei.it
In questa notizia si parla di: canto - family
